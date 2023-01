El 31 de diciembre de 2022, la cantante Suu Rabanal anunció su retiro de la orquesta Son Tentación tras 10 años de trabajo junto a Paula Arias. A través de Instagram, difundió un comunicado en el que informó que se lanzará como solista.

“Queridos amigos, seguidores y público en general: Quiero contarles con mucha nostalgia que embarga mi corazón que, después de 10 largos y hermosos años en la agrupación femenina número 1 del Perú, mi camino terminó”, señaló Suu Rabanal.

“Fue y será una de las decisiones más difíciles que pude tomar ya que mi camino fue increíble aquí, cosas lindas, cosas difíciles, pero siempre obteniendo el mejor aprendizaje. Quiero agradecer a la dueña de la agrupación y amiga Paula Arias, quien me brindó la oportunidad de pertenecer a su maravillosa agrupación”, acotó.

Según Suu Rabanal, la decisión de retirarse de la orquesta de Paula Arias fue difícil: “No ha sido fácil para ninguna en estas últimas semanas, llevo cada momento en mi corazón, no me alcanzaría este comunicado para decirles cómo es que me siento, muchos sentimientos encontrados porque es una decisión difícil”.

“Mi retiro de Son Tentación es por mi crecimiento profesional, porque llegó el momento de abrirme camino como solista. Es una carrera difícil, nada es fácil, pero soy totalmente una mujer de retos y estoy dispuesta a luchar por mis metas, trabajando duro y con mucho corazón”, añadió.

La expareja de César Vega también agradeció a sus seguidores y a Paula Arias: “Les agradezco por tanto amor y tanto apoyo, deseo de todo corazón seguir contando con toda su linda y positiva energía. Me despido totalmente agradecida con mi familia musical y con Paula Arias por tan importante oportunidad que me brindó. Esperen novedades muy prontito... Gracias, Paula Arias. Gracias, Son Tentación”.

