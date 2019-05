Tadeo Carmona y la vez que habló del primer tatuaje que se hizo junto a su papá Javier Carmona (VÍDEO)

Tadeo Carmona, hijo del exgerente de Latina Javier Carmona, hace cuatro meses, habló sobre distintas anécdotas que vivió con su papá. Una de las que más recuerda es cuando se hizo el primer tatuaje, en la que decía "Familia", detalle que no pasó desapercibido por el empresario, quien no solo le dio permiso, sino también acompañó a su hijo para tatuarse todos juntos, como la gran familia que son.

"Le dije 'Papá, me quiero tatuar', y me dijo 'ni fregando'. 'Pero quiero tatuarme algo chévere', ¿qué te quieres tatuar?', respondió. 'Me quiero tatuar familia', y me dijo 'nos tatuamos juntos' y nos fuimos a tatuar juntos", contó Tadeo Carmona para diario El Comercio.

El hijo de Javier Carmona sostuvo que en su caso, la familia ha marcado en su desarrollo. "Para mí, mi familia eran los que estaban alrededor, los que veía, y que me nutrían de cosas valiosas. Cuando teníamos el tatuaje nuevecito, mi papá también, mi hermano también, nos tomamos una foto con todos mis tíos", contó.

HAY MÁS...