Para Tania Libertad, regresar a su tierra siempre será motivo de celebración; y mucho más cuando se entera de que esta noche las localidades están agotadas para su concierto en el Gran Teatro Nacional. Para ella, el trabajo honesto y ser fiel a su propuesta le ha dado grandes satisfacciones. Fiel a la poesía que en estos tiempos parece estar escasa en las letras de los hits que inundan las radios y plataformas digitales.

- Cuándo escuchas las letras de temas que forman parte de las nuevas tendencias de la música en los que no hay poesía, ¿cómo te sientes?

No quiero sonar como antigua, pero hay formas de manifestar el erotismo con poesía también. En el disco que hice con poemas de Benedetti musicalizados por Víctor Merino, canto por ejemplo: “Las piernas de la amada son fraternas cuando se abren buscando el infinito y apelan al futuro como un rito que las hace más dulces y más tiernas”. Eso es erotismo y eso te provoca mucho más que cualquier letra explícita.

-Dicen que hay que estar con los nuevos tiempos. ¿Cómo ves la denominada música urbana?

No estoy contra de eso. En realidad cada quien con lo suyo, cada quien con su espacio. No podría hablar ni en contra ni mal de nadie porque amo la libertad y parte de la libertad es que cada quien haga con su música, con su composición, con sus instrumentos y en el escenario lo que desee. A mí me gusta hacer lo que yo hago y a la gente parece que le gusta.

-Has grabado e interpretado diversos géneros musicales. ¿Te animarías a grabar reggaetón?

Depende, yo nunca digo que no. Imagínate si a un poeta se le ocurre hacer una poesía en reggaetón, claro que lo haría.

-Hay mucha gente joven que quiere hacer música que no se enmarque en lo que está de moda. ¿Es rentable?

Por supuesto, sobre todo ahora que el disco ya no es negocio por mas reggaetón que hagas. El disco no te da el dinero; lo que te da ingresos son los shows. Si el cantante se impone con un estilo, una forma decir bonita y consigue que la gente se sienta atraída, le va a ir realmente bien, la gente va a ir detrás de ese artista. Soy una mujer que siempre tiene esperanza, quizás será porque a mí me ha ido bien siempre. No he tenido bajones.

-Te ha ido bien porque eres una trabajadora incansable. ¿A ti no se te ha ocurrido eso del año sabático?

Sí se me ha ocurrido, pero no he podido, porque me llegan propuestas de trabajo y tú sabes que es una bendición que lo tengas. En estas épocas, el mundo está en una convulsión tremenda y mucha gente no sabe ni tiene a dónde ir. Hay que agradecer que se tenga trabajo.

Ojo al dato

A los 17 ya estaba ganando festivales con Juan Gonzalo Rose primero en Chiclayo con “Tu voz” y después en Lima con “Si un rosal se muere”.

Foto: Giuliano Buiklece