La actriz Tatiana Astengo opinó sobre el bochornoso incidente que protagonizó el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, al salir corriendo de un departamento que se incendiaba y donde tenía un encuentro privado con una mujer que no era su esposa.

Como se sabe, este hecho ocurrió en el 2018 y fue registrado por las cámaras de seguridad.

La actriz peruana restó importancia a la supuesta infidelidad del excandidato presidencial y afirmó que en el Perú tanto hombres como mujeres son infieles.

“Estamos en un país tan pacato y tan cucufato que le damos tanta importancia a una infidelidad, como si fuéramos personas que hemos nacido para la monogamia. No, señores. Estamos equivocados. No estoy justificando, ah, ojo. Guzmán es un pelotudo, a mí no me gusta, nunca me gustó ni me va a gustar. Pero de ahí a hacer toda esta exageración”, afirmó Astengo en Radio Capital.

Sin pelos en la lengua, dijo que no deberíamos indignarnos por una infidelidad debido a que considera que “la monogamia no existe”. Finalmente, señaló que la opinión pública debería enfocarse en el caso de agresión que vincula a Daniel Mora.

“Otro político golpeó a su mujer, la humilló, y dijeron ‘ay, que feo’. Este (Guzmán) ha sido infiel, (y han dicho) ‘qué horrible, qué desgraciado, maldito, dónde se ha visto’. ¿Te das cuenta la balanza dónde está? Eso viene de un país machista. Las que más saltan son incluso las mujeres. (Dicen) ‘ay, infiel’. Mamacita, abre los ojos. El hombre es infiel, la mujer también es infiel. Somos infieles, somos humanos. Eso de la monogamia piénsatelo bien, no existe. Perdónenme que a la gente romántica le estoy pinchando el globo, pero es así”,

