A través de su cuenta de Twitter, Tatiana Astengo se pronunció sobre la tragedia ocurrida en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, donde perecieron 13 jóvenes a poco de iniciarse el toque de queda. Todo ocurrió, al momento de la intervención de unas 120 personas que estaban participando en una reunión clandestina, al intentar capturar a los jóvenes que se encontraban dentro de este establecimiento, causando que muchos corrieran en estampida cayendo al sueño y murieran asfixiados.

A través de su red social, Astengo se cuestionó y comentó su sentir: “120 peruanos asistieron a fiesta en los olivos, 120 peruanos que seguro “AMAN” a sus familiares y seguro se “AMAN” a sí mismos... ya ok, NO. ¿En qué situación nacieron y se criaron estas personas para tomar esas decisiones?”.

Tras este comentario, hubo seguidores que estuvieron en contra de la ex actriz de ‘Al fondo hay sitio’ y otros que apoyaron su opinión: “No hay sentido común ni amor por sí mismo en nuestro pobre país, en plena emergencia de salud como se les ocurre salir a parrandear. No entiendo, trato, pero no.” Se lee en el hilo de comentarios de la actriz.