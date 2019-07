Taxista dice que fue agredido por actriz Andrea Luna y su papá "por tocarle el claxon" │VIDEO

Un taxista denunció que fue agredido por parte de la actriz Andrea Luna y su padre, David Luna. El hecho fue grabado con un celular el pasado 27 de junio en plena vía pública.

"Me has arañado la cara, mira, me has arañado mi cara", se le escucha decir a la presunta víctima.

Según el parte policial, el conductor identificado como Yoshi García Gonzalez acudió a la comisaría de Jesús María para realizar la denuncia.

"El solicitante manifiesta que fue agredido por dos personas en circunstancias en que se encontraba en el interior de su vehículo, física y verbalmente, por tocarle el claxon para que avance porque estaba afectando el tráfico"; se lee en el parte policial.

Por su parte, la actriz y su padre aseguraron a la Policía que cuando intentaban estacionar su vehículo fueron agredidos por el taxista. En tanto, el conductor pasó por los exámenes médicos legales y ha solicitado al Municipio los videos de las cámaras de seguridad que habría registrado la agresión.

A través de su cuenta de Facebook, David Luna, se defendió. "En el momento en que nos íbamos a estacionar no paró de tocar el claxon y vociferar hasta entrar a estacionamiento. Al pasar por nuestro lado se sobreparó y continuó con sus insultos. Hizo gestos obscenos y nos faltó el respeto. Mis límites de tolerancia fueron rebasado. Inmediatamente sacó su celular y empezó a grabarnos", escribió.