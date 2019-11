Magaly Medina quedó en “shock” al descubrir que todas las zapatillas y carteras de lujo que Yahaira Plasencia presumía en las redes sociales, son bamba.

Y es que su programa se comunicó precisamente con el proveedor de la salsera, quien le vende réplicas de Gucci, Balenciaga y Louis Vuitton.

Tras enterarse de lo ocurrido, Magaly Medina se mostró decepcionada del engaño de la ‘reina del totó’. “Qué falsa es la gente en Chollywood, qué falsa que es. Ayer yo elogiando el buen gusto de la Yahaira Plasencia (...) resulta que son bambas y hasta a mí me engañó. No lo puedo creer, te me volviste a caer”, señaló.

Además, la ‘urraca’ se mostró sorprendida porque Yahaira Plasencia solía grabarse en las tiendas de estas lujosas marcas. “O sea que solo iba a los centros comerciales de lujo a ‘sapear’, a mirar. ¿Y las bolsas? Pero algo se debe haber comprado, supongo, algo original llevará en esa bolsa. Yo que pensaba cómo ha cambiado la Yaha desde sus inicios, ahora es pura marca”.

“O sea de hace tres años, cualquier marca que usted le haya visto es bamba, es más bamba que sus pestañas”, refirió.

La periodista también se refirió a una de las imágenes que Yahaira publicó recientemente, donde usa una lujosa cartera que es una réplica, de acuerdo a su proveedor.

“La última Gucci que mostró orgullosa en las redes sociales, todavía le hace un primer plano a la foto para que todo mundo vea que está usando la marcaza, la zapatilla de moda, que ella no se queda atrás. ¡Claro pues, si las compra bamba! Así cualquiera pues Yaha. así cualquiera se viste de pies a cabeza con las bambas. Eso no está bien".

Magaly Medina lamentó haber informado al público, días antes, que Yahaira Plasencia había invertido en sus nuevas zapatillas y carteras: “Yo quedé como una ignorante, como una mal informada (...) cuando uno lleva una cosa bamba, uno sabe que lo está poniéndose es un engaño, uno se está engañando a sí mismo y está engañando al resto", manifestó.