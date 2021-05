La cantante, Tefi Valenzuela, utilizó sus redes sociales para responder algunas interrogantes de sus seguidores donde reveló que nunca tuvo problemas económicos durante su niñez.

La también modelo se animó a a jugar “Preguntas y Respuestas” a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Siempre me sentí muy agradecida con Dios en la vida, yo nunca tuve, realmente problemas, económicos. De hecho, de chiquita no era millonaria ni nada, pero también nunca me faltó nada y de grande tampoco”, comentó la interprete de ‘El perdón’.

“No fui millonaria de niña, ni teníamos esos viajes a Disney, pero papi nunca dejó que nos faltara lo necesario y más”, añadió.

Foto: (Captura/Instagram: @tefivalenzuela)

Asimismo, la exchica reality confesó que ha trabajado desde los 15 años y aprendió a tener ahorros para comprarse sus cosas.

“Trabajando desde los 15 años aprendí atener ahorros y siempre sentirme en paz en ese sentido. Ahora vivo una mentalidad de abundancia y agradecida por esto”, concluyó.

