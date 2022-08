La modelo Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela sorprendió a propios y extraños al revelar cuál fue la carrera que abandonó para entrar a la televisión. Además, la ex ‘combatiente’ confesó que no se arrepiente.

“¿Qué carrera estudiaste, Tefi?”, le preguntó un usuario de Instagram Stories. Según Tefi Valenzuela, estudió Arquitectura en la universidad y, poco antes de terminar la carrera, se retiró para entrar a Combate.

“Estudié 9 ciclos de Arquitectura (4 y medio años) y lo dejé por la televisión y fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, reveló Tefi Valenzuela, quien explicó que solo estudiaba por presión familiar, pero no porque le gustara.

“Ojo, no digo que sea para todos, hay muchos que aman la arquitectura, yo estudiaba por cumplirle a mis papás, no porque me gustara y si me hubiera quedado en eso sería muy infeliz probablemente con mi sueño frustrado”, contó Tefi Valenzuela.

La modelo reveló que después estudió en un instituto y finalmente decidió prepararse en canto, que es una de sus pasiones, y en coaching:

“También estudié Comunicación dos años en un instituto, eso sí lo disfruté mucho, sobre todo por las materias de redacción y radio, y también tomé clases de canto, actuación y baile, y también estoy certificada como life coach y ahora cursando mi segunda certificación de coaching con base antropológica y también llevo otros talleres y cursos cortos que tienen que ver con mindset y espiritualidad, de verdad que ahora amo todo lo que estudio y aprendo, me faltan horas para leer”, indicó en el post de Instagram.

Foto: @tefivalenzuela

