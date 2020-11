Stephanie Valenzuela estuvo enlazada con el programa “Magaly TV, la firme” y confesó todo el infierno que vivió al lado del actor Eleazar Gómez, quien la agredió físicamente y la intentó estrangular en su departamento en México.

“No había pasado ni una hora de la pedida de mano en el restaurante y cambió de humor. Ni siquiera entendí (... ) Cuando él discutía no era una hora, eran discusiones de siete horas, me desgastaba. A veces yo me tapaba con la colcha y él me la quitaba para seguir discutiendo, no paraba”, contó.

Por otra parte, la modelo peruana confiesa que tiene problemas de autoestima y que tomará terapia para poder componerse de este complicado momento que atraviesa.

“Yo también seguro tengo problemas de autoestima, que he permitido estas cosas. De repente otra chica hubiera salido corriendo antes (...) Quise cambiar la parte mala y quedarme con lo bueno. Quiero tomar terapia, pero creo que estoy haciendo lo correcto”, agregó.

Por último, la popular ‘Tefi’ comentó que cuando se encontraba en la comisaría, Eleazar la amenazó de muerte si es que no quitaba la denuncia en su contra.

“Él me decía que me iba a matar, que su tío era muy poderoso, que tenía contactos en el Gobierno y que me iba a sacar de aquí (México)”, expresó con la voz entrecortada.

