Silema Yábar, la mamá de Tefi Valenzuela rompió su silencio y se pronunció tras la agresión vivida por su hija de parte del actor mexicano Eleazar Gómez.

Su progenitora dijo que la noticia les llegó como un baldazo de agua fría, pero afortunadamente Tefi Valenzuela está acompañada de su hermano. “Estamos muy preocupados. Gracias a Dios ya pasó todo y está con su hermano que nos está representando”.

“Ella no quiere hablar con nadie en realidad. Yo creo que lo que pasa es que a veces las personas se callan y cuántas veces habrá pasado", agregó la mamá de Tefi Valenzuela.

Por otro lado, contó que su hija ira hasta las últimas consecuencias. "Cuando hablé con ella, en el primero momento me dijo mamá yo pienso que de verdad no quisiera que nunca más le pase esto a nadie, por eso a mí no me importa el escándalo”.

“Yo no voy a dejar que otra chica sufra lo que estoy sufriendo yo. Su papá no sabes cómo está. Esto para nosotros es terrible”, añadió sobre lo que le habría dicho su hija.

Mamá de Tefi Valenzuela asegura que su hija llegará hasta las últimas consecuencias OJO

