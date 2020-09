Desde México, la cantante Tefi Valenzuela dijo tener miedo de que el alcalde de La Victoria, Geoge Forsyth salga elegido como presidente de la República luego de que confirmara su inscripción al partido Restauración Nacional.

“No me conviene llevarme mal con él, más bien vamos viendo si limamos asperezas, no vaya ser que salga presidente. Si sale presidente no me hagas nada, me da miedo”, dijo Tefi Valenzuela para “Amor y Fuego”.

Tefi Valenzuela dijo estar preocupada por esa situación, pues sabe que él la detestaba. “Eso me preocupa, yo nunca le volví a hablar. Yo sé que me detesta el hombre, pidió que no me den trabajo, me odiaba mal, imagínate si sale de presidente: me quita el pasaporte peruano”.

Agregó que desde que terminaron su relación sentimental, nunca más tuvieron comunicación. “Me da miedo. Él hizo su vida y yo hice mi vida y nunca más me lo crucé, ni tuve un tipo de conversación y si llega a ser presidente espero que lo haga bien, que bueno, bien por él”.

Como se sabe, Restauración Nacional confirmó que el alcalde de La Victoria, Geoge Forsyth, se inscribió hace dos semanas en el partido, trámite realizado dentro del plazo de ley para quienes tienen la intención de postular al Congreso o a la Presidencia de la República en las elecciones del 2021.

Tefi Valenzuela sobre posible postulación de Geoge Forsyth a la presidencia-OJO

