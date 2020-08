El exfutbolista ‘Tenchy’ Ugaz volvió a pronunciarse sobre la batalla legal que tiene con su expareja Sara Manrique, madre de su hija de 12 años. El exjugador aseguró que aunque le pasa una pensión del 1000 soles a Manrique, ella no le deja ver a la menor.

“Yo no veo a mi hija a raíz de la pandemia, antes la veía de vez en cuando. Yo no entiendo (por qué me odia) Sara Manrique. Los psicólogos me dijeron que ella no ha dado vuelta a la pagina”; dijo en entrevista a ‘En Exclusiva'.

Detalló que hasta el 2017 le transfería una pensión de 2 mil soles a su ex para manutención de su hija. Sin embargo, en el 2017 bajó de categoría y comenzó a jugar en la Liga 2 del fútbol peruano “por su edad”.

“Yo hasta marzo de este año le pasaba 1500 soles, yo no tengo trabajo en 10 meses. Desde abril vengo pasando 1000 soles mensuales”, comentó.

Finalmente, acusó a Sara Manrique de ‘hacerle problemas’ solo cuando él tiene pareja.

“Cada vez que yo estoy soltero hay buena comunicación, cuando tengo pareja empiezan los problemas”, puntualizó.

Como se sabe, en julio pasado, Tenchy Ugaz presentó a su nueva novia Viayney Berninzon Rosado, una aeromoza con quien tiene planes de boda.

Tenchy Ugaz habla de Sara Manrique - OJO

TE PUEDE INTERESAR