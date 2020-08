La acusa de crearle una mala fama de mal padre. Nos referimos a Manuel “Tenchy” Ugaz, quien reveló que Sara Manrique, madre de su hija le sigue prohibiendo ver a su hija. Incluso, negó que haya intentado llegar a un acuerdo con ella para que le rebaje la pensión de alimentos de su pequeña.

“Ya me cansé de callar. Siempre he tratado de conciliar con ella, hasta la quincena de enero mantuvimos una relación cordial de padres, pero luego le escribí y hasta ahorita no tengo respuesta”, dijo Ugaz a un diario local done dejó sentado además que “hasta marzo le fui pasando 1500 soles, pero a raíz de la pandemia solo mil porque no recibo remuneraciones hace 8 meses y me estoy recurseando, pero jamás he desamparado a mi hija”, añadió.

Pese al cargamontón que ha recibido de parte de la exbailarina, “Tenchy” desmintió que busque victimizarse usando a tu hija para promocionar su nuevo negocio. “Es la mamá de mi hija, merece todo mi respeto, nunca he hablado mal de ella, ni lo haré porque es mujer”, indicó.

APENAS VIO A SU HIJA EN PLENA PANDEMIA

De otro lado, “Tenchy” Ugaz contó que pudo ver a su hija, pero no pudo abrazarla ni besarla y apenas por 60 segundos. “Recién he podido ver a mi hijita hace dos días y solo tras la reja de su casa. La vi después de seis meses y solo por un minuto. Me hubiera gustado darle un beso o un abrazo, pero no pude. No puedo pasar Navidad ni el ‘Día del padre’ con mi hija. Mi pequeña me extraña, me dice que me ama y esa imagen de mal padre es porque ella la ha creado”, refirió.

Respecto a si piensa tomar alguna acción legal, dijo que “todo será legalmente y con documentos en mano. Pido a los jueces que vean mi caso y hagan valer mis derechos”, sostuvo no sin antes revelar que no teme a las acciones legales que vaya a tomar el esposo de Sara Manrique en su contra. “A mí me llegó una constancia de la denuncia que él tiene, yo no invento, y fuera de eso tiene como 16 denuncias policiales”, acotó.