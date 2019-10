Johana Cubillas concedió una entrevista exclusiva al programa ‘Mujeres al mando’ luego de anunciar que su papá, el recordado futbolista Teófilo Cubillas podría ser extraditado si es que no le paga los cerca de 100 mil soles por el juicio de alimentos que le entabló hace casi 12 años.

“La gente me dice que mala hija cuando el mal padre es él, ha hecho conmigo lo que se le da la gana”, sostuvo durante el enlace en vivo con el programa.

Asimismo, reveló las duras palabras que le dejó el icono del fútbol, y que hasta ahora recuerda. “'¿Tú crees que me vas a ganar? No sabes con quién te estás metiendo'. Y, efectivamente me ha tomado casi 12 años”, resaltó la periodista deportiva con la voz entrecortada después de la lluvia de críticas que ha sufrido en redes sociales.

“Estoy segura de que mi papá nunca en la vida se imaginó de que Hinostroza iba a salir del Poder Judicial y por eso estaba seguro de que no iba a pagar ni un sol. No sé cómo puede estar con la consciencia tranquila, he pasado por muchas cosas en estos años y él ni enterado”, agregó Johana Cubillas, además de indicar que no le gusta hablar de temas personales frente a las pantallas, pero siente que es la única manera para que Teófilo Cubillas cumpla con su deber como papá.