Johana Cubillas dejó varios vídeos en redes sociales para aclarar la situación que vive su papá Teófilo Cubillas luego que durante varios años se desentendiera de la periodista deportiva.

La popular ‘Nena’ Cubillas contó que desde hace 11 años se encuentra luchando por el derecho que le corresponde, ya que el icono del fútbol dejó de pasarle una manutención, deber que le corresponde como padre.

“Quiero agradecer a toda esa gente que se pelea por mí en redes sociales, no han sido días fáciles, y para los que no sabes, parece que el caso de mi papá ya está llegando a su final, ya le han dado un ultimátum, si no paga se va preso, así de simple. Este juicio no ha empezado hace poco, sino hace 11 años", comentó.

La hija de Teófilo Cubillas cree que la justicia existe, y es por eso que dejó las críticas a un lado para aconsejar a todos los que están viviendo un tema similar al de ella.

“Hago un llamado a todos los hijos y a todas las madres porque la pensión de alimentos es un deber de los padres, es una pena que se tenga que rogar, pero hay que luchar hasta el final. Es un juicio de 11 años, con irregularidades de todo tipo, es un desgaste continuo, pero me parece necesario”, agregó.