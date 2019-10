Spheffany Loza se pronunció acerca del 'ampay" que protagonizó junto a Mario Irivarren y que fue lanzado por el programa ‘Magaly Tv, la firme’. Horas después, Ivana Yturbe se retiró del Miss Progress International por una infección estomacal; sin embargo esto fue puesto en tela de juicio, ya que se dijo que su malestar se debió a las imágenes emitidas.

Ante esto, Tepha Loza no se quedó callada y explicó el “ampay”, asegurando que solo le pidió a su compañero que la “jale”. Además de resaltar que tiene una sólida amistad con la ‘Princesita Inca’.

“Ya no saben qué inventar. Me reí nada más ¿qué tiene de malo que un compañero de trabajo te jale a tu casa? Con Ivana somos amigas, ella confía plenamente en mí y yo estoy en otra nota”, comentó para ‘América TV’.

Incluso, la modelo no dudó en arremeter contra Magaly Medina, indicando que siempre quieren caos entre los chicos reality. “Ninguno puede salir, o sea no puedo ir a la pastelería de Ignacio porque ya voy con otras intenciones. En verdad está mal. Quieren armar malas vibras siempre, quieren buscar todo lo malo siempre. Por ejemplo lo que le está pasando a Ale, ya le pidieron matrimonio y le buscan todo lo malo. No pueden ver a la persona feliz”, sostuvo, evidentemente, incómoda.