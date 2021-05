La exparticipante de “Esto es guerra” Tepha Loza sorprendió a propios y extraños al hablar de su expareja Pancho Rodríguez, luego que él se vio envuelto en un escándalo por asistir al cumpleaños de Yahaira Plasencia.

El pronunciamiento se dio en Instagram, donde Tepha Loza decidió responder a los usuarios. “¿Tienes algún tipo de relación con Pancho?”, le preguntó un seguidor.

La hermana de Melissa Loza descartó tener contacto con el chileno y pidió que no le pregunten más por él, pues Pancho Rodríguez “ya está haciendo su vida”.

“No (tengo relación). Y no tendría por qué tenerla, aprovecho en pedir que por favor no me pregunten más por él, él ya está haciendo su vida como yo la mía, es una etapa que ya se cerró. Le deseo lo mejor y listo, cada quien por su lado”, fue la contundente respuesta de Tepha Loza.

Cabe resaltar que Pancho Rodríguez, tras su relación con Tepha Loza, fue relacionado sentimentalmente a Yahaira Plasencia en las últimas semanas.

Foto: Instagram Tepha Loza

