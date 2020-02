Spheffany “Tepha” Loza confirmó que terminó su relación con Pancho Rodríguez en plena transmisión de “Esto es guerra".

Cuando el tribunal anunció que Angie Arizaga y Tepha Loza estaban solteras, los conductores se sorprendieron, ya que recientemente se vio a Spheffany en un viaje junto al chileno.

No obstante, ella confirmó que ya no eran pareja: “Sí, efectivamente sí, pero prefiero dejarlo ahí, no quiero hablar más de mi vida privada. Estoy feliz, estoy contenta y lo que importa acá es la competencia”.

