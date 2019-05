"Terminator" sufre ataque en evento con seguidores en Sudáfrica (VIDEO)

Arnold Schwarzenegger pasó un mal rato en el evento Arnold Classic Africa cuando un hombre vino coordine y le tiró una patada voladora.

El actor se encontraba con sus seguidores y ni su personal de seguridad vio venir el ataque. Él estaba teniendo una trasmisión en su cuenta de Snapchat cuando sufrió el ataque.

"Gracias por su preocupación, pero no hay nada de que preocuparse... Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi transmisión de Snapchat", señaló en su cuenta de Twitter.

En el vídeo se ve cómo una joven estaba atrás soltando la soga, cuando el hombre lo agrede por la espalda. De inmediato su seguridad personal fue contra el joven. No se conoce si el actor de "Terminator" ha tenido una acción legal contra el atacante.

