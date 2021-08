Thais Casalino, conductora de ‘Mujeres al mando’, no se quedó callada y arremetió contra las presentadoras de ‘América Hoy’, Janet Barboza, Ethel Pozo y Melissa Paredes, quienes habrían dejado entrever que el programa de Latina TV se copiaba de sus secuencias.

“Me parece increíble (lo que dicen) porque nosotras venimos haciendo ayuda y periodismo social hace un año y medio. Desde que entré a ‘Mujeres al mando’ he salido a los mercados, ollas comunes, así que me parece increíble y me da un poco de risa”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Casalino reafirmó que junto al equipo de ‘Mujeres al Mando’, vienen siendo pioneros del periodismo y ayuda social en épocas en pandemia.

“Toda la primera etapa de la pandemia la hemos pasado reporteando desde los mercados, llevando la ayuda social en los momentos críticos y llevando canastas. Un periodismo social es un periodismo con solución, tratamos de buscarle una solución y de eso somos pioneros, a las pruebas me remito”, agregó.

“De alguna manera me parece mezquino (lo que dicen las conductoras de ‘América hoy’), no me parece ni justo ni correcto, pero bueno... ahí están las fechas para que puedan descubrir cuál es la verdad”, finalizó diciendo para Trome.

TE PUEDE INTERESAR