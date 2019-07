Thaísa Leal sobre Paolo y Alondra: "yo respeto mucho a las personas así no me respeten"

Thaísa Leal fue nuevamente criticada por una peruana que la acusó de "molestar" a Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Sin embargo, esta vez la nutricionista no se quedó callada y aseguró que es la mejor "expareja" porque respeta a las personas así no la respeten.

"Paolo se va a casar con Alondra, para qué quieres insistir y molestarlos, ya das pena. Asúmelo y supéralo. Deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada", le escribieron en Instagram.

La nutricionista brasileña respondió fuerte y claro ante tales acusaciones: "¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy molestando? Jajaja, creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada! Ay por favor... yo respeto MUCHO a las personas, mismo que (así) no me respeten. Y más que eso, ME respeto", expresó Thaísa Leal.

Como se conoce, Thaísa Leal mantuvo una larga relación con Paolo Guerrero que terminó a fines del 2018. Poco después comenzaron los rumores de que el 'Depredador' había retomado su romance con Alondra García Miró, quien nunca dejó de frecuentar el círculo más cercano del futbolista incluso cuando tenía una relación con la nutricionista.