Thaísa Leal, la Youtuber y nutricionista, reapareció en redes sociales debido a las fotografías de infarto que publicó en sus redes sociales. La exnovia del futbolista peruana, Paolo Guerrero, actualmente está disfrutando de los placeres de la vida en las playas de Brasil, donde se viene realizando la Copa América 2021.

Desde Morro de Sao Paulo (Morro de São Paulo), la joven de 28 años mostró su esbelta figura en un bikini color piel, recibiendo miles de halagos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores.

Actualmente, la nutricionista está enfocada en su profesión y no se le ha visto con otra pareja desde que acabó su romance con Paolo Guerrero. En su página de YouTube comparte recetas saludables y tips para perder peso.

En el 2020, Leal partició en el carnaval de Río de Janeiro y bailó en uno de los carros alegóricos. Thaísa Leal recorrió los 700 metros de pista por donde desfilan las escuelas de zamba y por 85 minutos no dejó de bailar y cantar con el fin de que su escuela logre el campeonato.

¿Quién es Thaísa Leal?

Thaísa Leal es una nutricionista de origen brasileño, actualmente tiene 28 años. Su cumpleaños es 29 de marzo.

Thaísa Leal fue pareja de Paolo Guerrero cuando el excapitán de la Selección Peruana estuvo en Flamengo (2014) y participó de las Eliminatorias al Mundial de Rusia. Fue quien estuvo al lado del “Depredador” durante el castigo que tuvo por un supuesto consumo de sustancias ilícitas, por el cual casi no va al Mundial de Rusia de 2018.

Se desconocen los motivos por el cual terminó con Guerrero. En ‘El valor de la verdad’, Vania Bludau contó que Paolo Guerrero la quiso conquistar cuando este mantenía una relación con Thaísa Leal.

“Creo que estaba con la brasilera, con Thaísa Leal, yo vine a Perú y me escribe Paolo y me dice ‘puedes venir mañana, que me quería ver’, me escribió al WhatsApp. Esta vez fue más directo para verme, es más me dijo ‘eres una chola terca’, y dije ‘este chico está loco porque no le hacía caso’”, contó.

