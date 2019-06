Thaísa Leal responde si es que verá el partido de Perú Vs. Brasil por la Copa América

Este sábado 22 de junio, la selección peruana se enfrenta al equipo de Neymar por el grupo A, en el estadio Arena Corinthians por la Copa América. Así que los seguidores de la expareja de Paolo Guerrero, Thaísa Leal, cuestionaron a la nutricionista si irá a ver el partido de Perú Vs. Brasil.

"Thaísa, ¿vas a ir a apoyar a tu país en la Copa América? Perú Vs. Brasil", preguntó una cibernauta. Al leer este mensaje, la brasilera no dudó en responder indicando que le hubiese gustado, pero cree que ya no hay entradas.

"Me encantaría mirar este encuentro, pero creo que ya no hay entradas", comentó.

Este mensaje causó sorpresa entre los seguidores de Thaísa Leal, ya que recordemos que anteriormente estaba en todos los encuentros de la bicolor y en las mejores filas.

Por otro lado, Thaísa Leal confirmó que dentro de dos días grabará un vídeo junto a María Pía Copello, quien viajará a Brasil.