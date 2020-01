Thalía tiene del Perú los mejores recuerdos, por eso, aunque de su último concierto por estas tierras han pasado 23 años, no pierde la esperanza de regresar.

“Ese concierto en La Molina fue inolvidable, les mando muchísimos besos a todos mis seguidores y espero verlos muy pronto”, dice a OJO la cantante que se ha reinventando de tal manera que sus actuales éxitos musicales suenan junto a los populares intérpretes del género urbano.

"Yo creo estar al día, es algo que está muy dentro mío, algo que uno trae. A mí me encanta aprender, me encanta saber qué está pasando a mi alrededor en cuanto a mi profesión. Me gusta mucho estar activa, en movimiento, y eso se refleja en todo lo que hago en lo referente a la música, en mis empresas, en mis proyectos”, dice la artista.

COLABORACIONES.

La diva mexicana acaba de lanzar, junto a Mau y Ricky, el tema “Ya tú me conoces”. Thalía considera que las colaboraciones se han convertido en una tendencia positiva para los cantantes.

“Creo que las colaboraciones están más aceptadas que hace algunos años y enriquecen la carrera de los cantantes. A mí siempre me ha gustado colaborar a lo largo de mi discografía con artistas de diferentes estilos. Cantar con Tony Bennett, Michael Bublé, Fat Joe, Romero Santos, Prince Royce, entre otros, me ha permitido recorrer diferentes estilos musicales”.

La mexicana defiende el género urbano con uñas y dientes. “Siento que el urbano, reggaetón o como lo llamen es el nuevo pop. Creo que en el mundo entero tiene esa aceptación por este sonido que da mucho espacio para mezclar con otros géneros. Y yo siempre he marcado esa tendencia”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Vanessa Terkes hizo mea culpa por ‘ampay’ en el que se le ve en mal estado tras salir de fiesta

TE PUEDE INTERESAR