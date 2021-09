Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata se fracturó las dos piernas y tuvo que ser hospitalizada. Así lo reveló la villana de las telenovelas mexicanas a “Ventaneando”, programa televisivo en el que además dio más detalles de lo que ocurrió.

La destacada actriz indicó que esto fue una consecuencia de dos caídas que sufrió la anciana mientras estaba al cuidado de unos enfermeros a los que dejó trabajando en su casa, debido a que ella se encuentra cumpliendo una serie compromisos laborales.

“Ha sido una cosa tremenda lo de mi abuelita. Me la tiraron dos veces; tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”, explicó sobre el estado de salud de su familiar al espacio que transmite TV Azteca.

“La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambio me dijeron: ‘Mire cómo está su abuelita’. Los reuní a todos (eran cuatro) y nadie sabía nada”, agregó. Explicó que luego de ello, la llevaron al hospital de emergencia para recibir los cuidados correspondientes.

La estrella mexicana cuestionó la actitud de los profesionales de salud al callar algo tan importante y no permitir que su familiar fuera atendida oportunamente. “Vivimos en un país donde la gente no tiene ética, conciencia, moral y valor de decir: ‘Señora se me cayó’, yo me di cuenta hasta la segunda caída”, expresó.

Afortunadamente, doña Eva ya está de regresó en su casa, y Laura Zapata precisó que tuvo que contratar nuevo personal para que se quede a cargo de su abuela mientras ella continúa con las grabaciones de “MasterChef Celebrity”.

Agradeció apoyo económico de Thalía

A pesar del distanciamiento y los múltiples enfrentamientos públicos que han tenido, Laura Zapata no fue mezquina y reconoció que su hermana Thalía es la única que apoya con los gastos económicos de doña Eva Mange.

“Thalía está de lejos, ha sido generosa en la cuestión económica, ella paga algunas cosas. No hay dinero que pague el desgaste, el desvelo y estar a la mano siempre. La única que participa es Thalía de manera económica y ha sido generosa con nuestra abuela”, expresó.

Recordemos que en enero de este año, fue Laura Zapata quien también denunció en Twitter las deplorables condiciones en las que encontró a su abuelita, Eva Mange, en la casa de asistencia donde supuestamente la cuidaban, cuando fue a visitarla con motivo de su cumpleaños 103.

“Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió indignada.

