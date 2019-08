Thalía se mide la cintura y lanza mensaje: "¿y si me remuevo otras 2 costillas?│VIDEO

Thalía presumió sus medidas en las redes sociales y compartió un video donde le miden la cintura para ironizar sobre las personas que afirman que se ha quitado las costillas.

En el video se ve al entrenador de la cantante mexicana revisando las medidas tras varios días de entrenamiento.

Según el entrenador, Thalía ahora tiene 2 cm menos de cintura y -2.8% de grasa corporal.

Por su parte, la famosa actriz de telenovelas ironizó sobre todas las personas que afirman que se sacó las costillas para tener una cintura diminuta.

"Verificado. ¿Y si me remuevo otras 2 costillas? ¿Cómo la ves @valverdefitness? What if I remove two additional ribs?! What do you think @valverdefitness?", se preguntó Thalía.