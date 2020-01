La cantante de Puro Sentimiento, Thamara Gómez, quedó impresionada tras intercambiar palabras con el futbolista Jefferson Farfán.

Ella confesó al programa “Magaly TV La Firme” el haber estado en el departamento de la ‘Foquita’, donde él organizó un ‘after party’ luego de asistir a una discoteca en Barranco.

“Salimos de la discoteca a eso de las 4 o 5 de la mañana (...) Me llevaron (al departamento), era la primera vez que iba a un after. Había varias chicas. Lo que me dio gusto es que él es una persona super humilde", contó a la reportera.

“Yo le dije que era un buen futbolista. Es una persona humilde, muy caballero”; agregó.

No vio a Yahaira

Thamara Gómez, quien se hizo conocida en la agrupación Corazón Serrano, dijo que no vio ningún detalle que dejara entrever que Yahaira Plasencia vive o vivió en el departamento de Farfán.

“Ni enterada (si Yahaira vivía allí) A ella ni la vi. No me percaté de eso”, dijo.

