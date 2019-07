Thamara Gómez revela la sorprendente propuesta que ha recibido como cantante

Thamara Gómez, la cantante de 'Puro Sentimiento' concedió una entrevista exclusiva al diario Trome, donde confesó que los fans no solo se le han acercado para darle peluches, rosas, medallas y cartas, sino también le han ofrecido departamento y auto.

"Me han ofrecido hasta departamento, carro. Pero siempre digo que hasta mi tanga me la he comprado yo. Un amigo me dice: ‘Ay no hermana, si me hubieran ofrecido a mí, al toque todo le daba’. No, a mí me dio miedo eso", declaró.

Además, la cumbiambera contó que está completamente soltera desde hace dos años y no es porque no tenga tiempo, sino porque está dedicada a su trabajo; y hasta el momento nadie la ha conquistado.

"Para que te digo que no, si es sí (tiene pretendientes). Pero aún no me siento preparada para una relación. Tienen que conquistarme, enamorarme. Pero aún no llega (...) El hombre siempre tiene que dar el primer paso. Así me esté muriendo. Me da roche", resaltó.

Thamara Gómez tiene 20 años y se hizo conocida al cantar el tema 'Díganle', a los 12 años.