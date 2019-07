Thamara Gómez sobre detractores: "veo a las que me critican y son más ‘federicas’"

Thamara Gómez dio una contundente respuesta a las personas que suelen criticarla en las redes sociales.

La cantante de Puro Sentimiento restó importancia a las opiniones de sus detractores y recalcó que no tiene nada de malo compartir sus fotos en bikini.

"No lo entiendo. ¿Qué tiene de malo? Es como si te pusieras un calzón y un sostén normal. Hay algunos a los que no les gusta, pero a la mayoría sí. No tengo la culpa de que no tengan mi cuerpo, ja, ja, ja. Veo a las que me critican y son más ‘federicas’, pero bueno", dijo Thamara Gómez en entrevista con el diario Trome.

De acuerdo a la cantante, ha aprendido a no hacer caso a las personas que la insultan u ofenden, pero lamentó que las personas no resalten su talento y esfuerzo.

"Al principio me molestaba y he llegado al extremo hasta de llorar, pero a todos no les vas a caer bien. Me dan cólera, pero se me pasa. No ven el sacrificio que hice durante años para obtener algo y apoyar a mi madre. He aprendido a decir: ‘Qué bueno que siguen hablando de mí’", explicó.