​¿Thamara Gómez tiene un romance con integrante de Grupo 5? (VIDEO)

La cantante de Puro Sentimiento, Thamara Gómez, anunció hoy que se encuentra muy contenta en la agrupación pues están próximas a irse al extranjero en medio de una gira que las llevará por Europa.

Thamara Gómez también reveló que se encuentra soltera y desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente al músico de Grupo 5, Cucho Nanfuñay.

(FOTO) Thamara Gómez estuvo hoy en conferencia de prensa

Sin embargo, Thamara Gómez confesó ser una gran admiradora del músico, para quien tuvo lindas palabras.

“Cucho es un gran amigo, sí, siempre salgo con mis colegas musicales. ¿Si hay una relación con él? No, para nada, Cucho es un gran músico, lo admiro bastante de verdad, pero yo ahorita me encuentro soltera, trabajando y con muchos proyectos, no solo en la música sino también en la actuación”, señaló para Diario Ojo.

Cucho Nanfuñay en sus presentaciones con Grupo 5:

