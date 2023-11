The Beatles sorprenden con este video inédito de 1965 [VIDEO]

El grupo británico más famoso de los últimos tiempos, The Beatles, vuelven a hacer noticia. Esta vez, un video inédito circulando en las redes sociales se ha vuelto viral e inédito para los miles de fans que siguen a este grupo que a pesar de los años continúan siendo escuchados.

En las imágenes que desafortunadamente no tiene sonido se puede apreciar a los integrantes de The Beatles bromeandose mientras son maquillados para un programa de televisión.

“Yo estaba en la sala de maquillaje. Y ahí estábamos tomando un poco de champán. No recuerdo si fue John (Lennon) o Ringo (Starr), pero me quitaron la cámara y dijeron algo como ‘esta no es la forma de usarla’, y empezaron a jugar con ella”, dijo la bailarina Dawn Swane, quien era la que estaba grabando en ese momento y que hoy tiene 83 años de edad.

Otros datos sobre este video es que fue grabado el 1 de noviembre de 1965 en los camerinos de la cadena Granada TV en Manchester (Reino Unido) y se grabó con una cámara de 8 milímetros. Además, la secuencia de 49 segundos, en blanco y negro y sin sonido, es “realmente excepcional”, según el National Film And Sound Archive (NFSA).

Cabe señalar que las imágenes donde se ven a The Beatles forman parte de un conjunto donado al archivo nacional australiano por la hija de Dawn Swane, Melinda Doring. Entre ellas se incluye una de Michael Caine sentado en el sillón de maquillaje.

“En nuestra colección de películas caseras no tenemos nada tan excepcional”, dijo a la AFP la conservadora asistente de la NFSA, Tara Marynowsky. “Es increíble tener algo tan valioso, sobre todo porque Dawn Swane lo tuvo durante mucho tiempo. Y muchos años después descubrimos esto y lo hacemos disponible para el público”, añadió.

