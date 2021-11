La segunda temporada de “The Witcher” se confirmó el 13 de noviembre de 2019 y las grabaciones de los nuevos episodios empezaron a principios del 2020. La fase de postproducción empezó recién en mayo de 2021, debido a los retrasos ocasionados por la pandemia de coronavirus y una lesión que sufrió Henry Cavill.

El aparatoso accidente ocurrió en diciembre de 2020, pero el protagonista de la serie de fantasía de Netflix no habló del tema en ese momento. En una entrevista con The Hollywood Reporter poco antes del estreno de la segunda entrega, la showrunner de la ficción, Lauren S. Hissrich, y el actor de 38 años compartieron algunos detalles del incidente.

Durante una carrera a toda velocidad por el bosque, Henry Cavill sufrió el desgarro del tendón de la corva, la parte trasera de la rodilla. Tras la lesión, quedó muy adolorido y se retiró a su camerino en uno de los tráileres.

Henry Cavill como Geralt de Rivia en la primera temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

LA LESIÓN QUE CASI COMPLICA LA CARRERA DE HENRY CAVILL

Aunque todo depende de la gravedad del desgarro, se trata de una lesión aterradora, sobre todo para alguien que protagoniza películas de acción y graba muchas de sus escenas de riesgo sin ayuda de un doble.

“Recuerdo a Henry deteniéndose en seco y quedarnos pensado su se había tropezado o si había chocado con una piedra”, contó Lauren Hissrich en la entrevista. “Fui a su tráiler y dijo que tenía mucho dolor”.

El protagonista de “The Witcher” agregó: “Fue un desgarro muy muy malo. Y tuve mucha suerte de que no fuera un desprendimiento completo del tendón de la corva”. Cavill volvió al set a pesar de que todavía no estaba 100% recuperado para no perjudicar a la producción.

“La mayor dificultad fue estar trabajando mientras estaba lesionado. Quería hacer más por la producción. Sé lo importante que era para ellos que se terminaran las cosas”, explicó a THR. No obstante, decidió no sobre exigirse para no poner en riesgo su carrera.

“Así que traté de encontrar el equilibrio entre el ‘Sí, vamos a empujar, empujar y empujar’ y el ‘Eh, espera un momento. Si se desgarra más, este es el final de mi carrera de acción’. Fue mi peor momento durante el año pasado, a nivel profesional”, indicó.