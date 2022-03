'Tigresa del Oriente': En Perú los artistas no nos sentimos valorados [VIDEO]

Judith Bustos, más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’ señaló al diario Ojo, que su paso en el programa “Bailando con las estrellas” de RCN de Colombia fue exitosa, pese a que fue la primera concursante en ser eliminada.

"Agradezco al canal por pensar en mí, yo estaba feliz y contenta de compartir con muchas estrellas. Cuando llegué a Bogotá al segundo día me llevaron junto con mi pareja (Elmer Molocho) a los estudios del canal Fox. Brindé una entrevista al programa de Caracol, La Red, y además nos hizo una nota la revista TV y Novelas de México", sostuvo la 'Tigresa del Oriente' .

De acuerdo a la pintoresca cantante, tuvo la oportunidad de que a su música le den un espacio. "Aprovechamos para promocionarnos en el extranjero porque aquí en Perú, yo me siento decepccionada. Aquí no le dan la oportunidad a los talentos. Pero en el extranjero a los peruanos no abren las puertas de los canales. Allá nos trataron con cariño y respeto", indicó tras anunciar el concierto de Luisito Carrión este domingo 31 de enero en La Choza Nautica de Los Olivos.

"Yo me pregunto por qué la radio y la televisión son tan mezquinosa y no nos dan la mano si somos artistas peruanos. Elmer es artista de folclore oriundo de Cajamarca, pero no le dan la oportunidad de hacer musicales. Nos pelotean de aquí para allá. No nos sentimos valorados ni respetados. Que los peruanos se pongan la mano al pecho y nos apoyemos entre nosotros, si fuese asi tendríamos un nuevo amanecer. Seríamos felices", refirió la 'Tigresa del Oriente' tras revelar que volverá a Colombia para la final del reality donde participó.

TRABAJO

De otro lado, contó que entre sus planes está realizar una gira a EE.UU. pues tiene una entrevista con Telemundo, además le espera un viaje a México. "Acabamos de lanzar el teaser en YouTube de mi película, que se convirtió en tendencia en Twitter".

POLÍTICA

Respecto a la polémica surgida por proponer a Mario Hart y a Zumba para el Congreso, respondió: "Cada uno toma sus decisiones, si creen que son capaces, está bien. Si la gente vota por ellos, que cumplan su palabra, que no sean como los congresistas que no cumplen sus promesas", acotó.