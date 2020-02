Pese a que la “Tigresa del Oriente” había insistido en que su relación con Elmer Molocho había terminado definitivamente, la pareja reapareció más enamorada que nunca en vísperas de San Valentín.

A través de Instagram, la “Tigresa del Oriente" compartió una foto donde Molocho le da de comer en la habitación de un hotel. “El amor es de dos”, escribió a modo de leyenda en la mencionada red social.

Foto: Instagram Tigresa del Oriente

En sus historias de Instagram, la “Tigresa del Oriente” también publicó videos de la decoración que preparó para su pareja, confirmando así que han decidido reconciliarse pese a que días atrás ella misma contó que había terminado la relación porque "ya no podía más”.

Foto: Instagram Tigresa del Oriente

“No creo (que volvamos). Ya no más, se acabó y se acabó. A veces te persiguen, pero bueno he tomado esta decisión radical. No me ha agredido físicamente, pero siempre en las relaciones hay maltratos. No me ha alzado la mano y tampoco lo hubiera permitido”, dijo la “Tigresa del Oriente” en ese momento.

Foto: Instagram Tigresa del Oriente

