Magaly Medina se burló de Tilsa Lozano y afirmó que no tenía la “autoridad moral” para aconsejar a Michelle Soifer, pues según ella Juan Manuel “Loco” Vargas siempre la tuvo como “segundona”. Tras las fuertes declaraciones, la exconejita rompió su silencio y respondió con ironía.

¿Indirecta para Magaly?

Al ser consultada por el diario Trome, Tilsa Lozano aseguró que podría aconsejar a cualquier mujer, incluida Magaly Medina, y dio polémicos pero específicos ejemplos.

“Por ejemplo: si mi marido, por una escena de celos, me bota de la casa y me deja en babydoll en la calle; o si me voy a trabajar en la mañana y llega. Y, peor aún, si me tengo que hacer autorregalos para decir que me están pidiendo perdón. Podría aconsejarle a cualquier mujer que está pasando por esa situación”, manifestó Tilsa Lozano.

Asimismo, la conductora indicó que le aconsejó a Michelle Soifer porque a ella también le ha “ido mal en el amor”.