Tilsa Lozano aconseja a esposa de Christian Cueva: "atenta a los chats de tu marido"│VIDEO

Tilsa Lozano envió un potente y misterioso mensaje a Pamela López, la esposa de Christian Cueva, aconsejándole que ponga atención a lo que escribe el futbolista en WhatsApp e Instagram.

Tras recordar los mensajes que Christian Cueva habría enviado a Alexandra Méndez "La Chama", Tilsa Lozano aseguró que sabe algunas cosas que no puede decir en televisión que tendrían relación al futbolista.

"Este mensaje es para Pamela López: Pamela, creo que deberías estar un poco más atenta a lo que escribe tu esposo en WhatsApp y en Instagram por inbox", dijo Tilsa Lozano en "En Exclusiva".

(FOTO) Pamela López se encuentra en Brasil apoyando a Christian Cueva en la Copa América

Asimismo, la conductora dijo a Pamela López que si realmente continuaba con su relación, revise los mensajes que Christian Cueva envía por diferentes redes sociales.

"Yo que tú, si realmente tú sigues con él, porque la clásica, y lo sé y lo he pasado es: 'no, yo no estoy con ella, ya nos separamos, la relación solo es por los bebés, somos amigos [...] Pamela, el mensaje es para ti, y si te lo estoy diciendo es porque hay cosas que no puedo decir en televisión porque no quiero tener en problemas, pero deberías estar un poco más atenta a los chats de tu marido, si es que realmente es tu marido, por inbox o por WhatsApp", precisó.

En ese sentido, Tilsa Lozano precisó que se trata de un consejo pero es una decisión de Pamela López: "Es una recomendación nomás que te la dejo ahí, también puedes ser como muchas otras, que prefieren hacer así (taparse los ojos), saber que los tienen (seña de cuernos) acá de adorno por todos lados y seguir su vida tranquila. Eso es otra opción y no te juzgaría tampoco".