Después de mucho tiempo, Tilsa Lozano recordó su polémica participación en “El valor de la verdad”, programa donde confesó que tuvo un romance con Juan Manuel “Loco” Vargas durante tres años.

Esta vez, en una entrevista con “Estás en todas”, Tilsa Lozano llamó el “innombrable” al “Loco” Vargas. Y es que “Choca” Mandros le preguntó si se arrepentía de confirmar este tórrido romance que vivieron cuando él jugaba en Europa, pero la exvengadora aseguró que no.

Según Tilsa Lozano, ella eligió contar este etapa de su vida: “No (me arrepiento). Yo elegí el momento en que iba a responderle a alguien, yo también elegí el momento en que quería contar algún capítulo de mi vida. Es algo que conté, que no me arrepiento de haber contado".

Asimismo, la conductora reveló que tiene los mejores deseos para su expareja: "Le deseo lo mejor, él tiene su vida, yo tengo mi vida y ya está”.