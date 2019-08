Tilsa Lozano a Andrea Luna: "No valora que estuvo en el mejor programa de la televisión peruana"

Tras quejarse en vivo, Andrea Luna sorprendió con su actitud al decir que no se quedaría callada, ya que su eliminación de 'Las reinas del show' fue injusta porque sacó el mayor puntaje de la noche.

Tilsa Lozano, quien es parte del jurado, no estuvo de acuerdo con la queja de la actriz, inclusive comentó que Andrea Luna no valora la oportunidad de haber estado en el programa más importante de la televisión peruana.

“Si la justicia es que se quede quien tiene más puntaje, se hubiese quedado Paula y se hubiera ido ella (…) no es una actitud correcta. Me cae muy bien, pero siento que no valora lo que es estar en ‘El Gran Show’ que es el programa más importante de la televisión peruana. Te están dando la oportunidad de participar en un programa donde miles de chicas y chicos quieren participar", resaltó.

Por otro lado, Dorita Orbegoso se quedó completamente asombrada al ver que Andrea Luna protestó con la decisión del jurado.

"Estaba mentalizada que me iba a ir, pero agradezco que el jurado haya valorado todas mis galas. Me he superado porque no es fácil hacer cargadas. Me sorprendió la actitud de Andrea, de todo lo que dijo y cómo se puso", indicó.