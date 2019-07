Tilsa Lozano y Angie Jibaja se verán las caras en el juzgado

Angie Jibaja y Tilsa Lozano se verán las caras hoy en el Quinto Juzgado Penal de Lima, pues ambas han sido citadas por la demanda de difamación agravada que le entabló la conductora de “En Exclusiva” a la “Chica de los tatuajes”. Así lo dio a conocer a la prensa “Tili”, quien sostuvo que este proceso “llegará hasta las últimas consecuencias”.

¿Van a declarar juntas?

La verdad que no tengo la menor idea, pero lo que sí sé es que mañana (hoy) tengo que ir saliendo del canal.

¿Ella puede ir a la cárcel?

No es algo que yo quiero, pero simplemente presenté un par de demandas y ya la justicia es la que se va encargar del castigo que ella va a recibir. O sea, eso ya no depende de mí porque yo no soy juez. Yo soy la demandante.

Sobre 'El valor de la verdad'

De otro lado, se refirió sobre Guty Carrera, quien reveló su infidelidad a Melissa Loza con Milett Figueroa en “EVDLV”. “Eso todo el mundo lo sabía, igual creo que trató de maquillarlo un poco para no hacerla quedar tan mal. No le creo cuando dice que justo había terminado con Melissa y que después regresaron. Si no estaba con ella no era una infidelidad, a mí su explicación me suena a floro”, expresó Tilsa.

De acuerdo a Tilsa Lozano, Angie Jibaja no había asistido a tres citaciones que le hizo el juzgado, por lo que no se sabía si hoy asistiría. Igual, esto agravaba su proceso.