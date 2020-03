Recientemente Rodrigo González contó que años atrás, vio a Tilsa Lozano llorar desesperadamente por la relación que tenía con Juan Manuel “Loco” Vargas durante un evento al que ambos acudieron.

Tras esta confesión, los ‘urracos’ de “Magaly TV La firme” entrevistaron a la actual pareja de la modelo, el boxeador Jackson Mora, quien respondió sobre este episodio.

Pese a que este romance ha sido uno de los más sonados de los últimos años, Jackson Mora le restó importancia: “No sé, la verdad que no me importa. Ha sido en una época que no tenía nada que ver yo”.

Según el boxeador, el asunto del “Loco” Vargas no cae nada bien a Tilsa Lozano. “Es un tema que prefiero no comentarlo, es un poco incómodo para todos, para ella y para mí”, expresó.

De otro lado, Jackson Mora descartó rotundamente ser el “inversionista” de Tilsa Lozano.

“Totalmente falso, no sé de dónde sacan eso, pero ustedes que son los medios periodísticos pueden averiguar la verdad: que cero, nada que ver, cada uno tiene sus cosas, yo tengo mis empresas y ella tiene las suyas. Nuestra unión es simplemente sentimental y nada más”, precisó.

