Tilsa Lozano demandará a Olinda Castañeda por el presunto delito de difamación y calumnia luego que esta la llamó “robamaridos”.

En entrevista con el diario Trome, Katty Cachay, abogada de Tilsa Lozano, confirmó que la querella se presentará en los próximos días sin siquiera enviar una carta notarial.

“Sí, es verdad, la hará (la demanda). No habrá carta notarial, la va a querellar”, indicó la defensa de Tilsa Lozano.

Asimismo, confirmó que la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, deberá dar su descargo por la demanda por difamación que Tilsa Lozano presentó en su contra.

De acuerdo a la abogada, si la madre de Angie Jibaja no se presenta, se ordenará su captura a nivel nacional.

¿Qué dijo Olinda?

Olinda Castañeda atacó duramente a Tilsa Lozano en una entrevista con el programa ‘Magaly tv la firme’, ya que se difundieron unas imágenes de la ex vengadora saliendo de un restaurante con su supuesta pareja, Jackson Mora, y otros amigos.

En ese momento, Olinda Castañeda aseguró que Tilsa Lozano se estaba metiendo en su relación: “Obviamente ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones entonces no me sorprende. Pero bueno, ahí le dejo mis sobras”.

“Yo no me voy a meter a su nivel ni a robarle maridos, eso ya es la chamba de ella, no la mía”, señaló.