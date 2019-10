Tilsa Lozano llegó al set de ‘El gran show después del show’, donde reflejó que regresó a Lima más relajada que nunca, debido al viaje que realizó a Panamá.

La exvengadora esquivó el tema sobre el amor, pero Ethel Pozo no dudó en mandar algunas indirectas de con quién habría viajado a dicho país, aparte de su mejor amiga y su maquillador.

“Quiero combinar contigo en Panamá también”, exclamó la conductora, sin imaginar que Tilsa respondería: “ahora que te cuente vas a querer combinar más todavía”, dijo entre risas.

“La pasé increíble, no conocía Panamá, me encantó, había llegado solo por escala, pero no conocía a profundidad. Piscina, playa (...) Tienes que ir de shopping para que regreses así de relajado (risas)”, comentó.

Aunque los presentadores no dudaron en trolearla, indicando que su felicidad se debía a alguien; Tilsa Lozano prefirió no decir con quién más había viajado a Panamá.