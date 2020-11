Tilsa Lozano fue duramente criticada por compartir en sus redes sociales varios videos donde se la ve disfrutando de su casa de playa junto a sus hijos y su novio Jackson Mora. Y es que sus seguidores le reclamaron por su “falta de empatía” al no solidarizase con los fallecidos en las protestas.

“Hace cinco días publico en mi muro y en mis historias imágenes relacionadas a los que estamos viviendo todos los peruanos. No, yo no fui a la marcha. Y sí subí contenido en mis redes sobre mi vida cotidiana. Pero que me quieran hacer ver poco empática con quienes sí tuvieron el valor de marchar me parece una maldad”, comentó la ‘exvengadora’.

Aseguró que ha mostrado su indignación con la crisis política desde el día 1 de las manifestaciones.

“Desde hace cinco días pongo contenido indignada como peruana que soy (...) Mis seguidores saben que he apoyado desde el día numero 1, señores no es momento de señalarnos, juzgarnos o engañar a sus seguidores por sus rencores personales. Sean más empáticos, por el momento hagan una tregua y ya en unos días pueden volver a odiarme o difamarme”, escribió furiosa.

Finalmente, compartió videos de la marcha que fueron grabados por su mamá, quien sí asistió a la marcha: “Mi mamá de 55 años y mi hermano de 20 años estuvieron marchando”.

