Tilsa Lozano sobre "EVDLV" de Juan Manuel Vargas: "Si se sienta no creo que diga nada malo de mí"

Tras haber escuchado los rumores de que su expareja Juan Manuel Vargas se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano rompió su silencio e indicó que está completamente sorprendida con la revelación del maquillador Carlos Cacho en su programa.

La exvengadora no puede creer que la supuesta representante del futbolista esté en negociaciones con el programa de Beto Ortiz para ser el siguiente invitado.

"Si yo ya tenía esa información, hace algunos días atrás, me sorprende porque él va en contra de lo que siempre ha mostrado. Me sorprende porque a él no le gusta la farándula, él solo habla de fútbol, no ventila su vida privada", comenta.

¿Por falta de dinero?

Tilsa Lozano también dio a entender que las situaciones (económicas) le habrían hecho cambiar de opinión al 'Loco'.

"Habrán habido algunas situaciones que tal vez lo hacen ir en contra de lo que él siempre ha manifestado. Tal vez cambio de manager y le está buscando otro tipo de negocios. Yo no sé su economía, pero me parece raro que se siente después de tantos años que han pasado", contestó.

"No creo que diga nada malo de mí"

Incluso, Tilsa Lozano muy segura señaló que si es verdad que el 'Loco' Vargas es el siguiente invitado de 'El valor de la verdad' jamás hablaría mal de ella.

"Yo no creo que se siente, pero si se sienta no creo que diga nada malo de mí. Yo creo que todos tienen derecho de hablar, yo estoy tranquila", resaltó.

