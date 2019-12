Tilsa Lozano negó haber viajado con sus hijos y Jackson Mora al norte del país. Entre lágrimas, la exvengadora lamentó que se haya mentido respecto al viaje que realizó con sus pequeños.

En “El show después del show”, Tilsa Lozano comentó que ella solo viajó con sus hijos pero Jackson Mora se apareció en el lugar el mismo día que ella regresaba a Lima.

“Eso fue otra mentira y me dolió muchísimo porque cuando meten a los hijos, es donde más nos duele. Yo me fui de viaje con mis dos mejores amigas, nuestros hijos (...) El día jueves que yo me iba, él llegó con un grupo de gente y me escribió y me dijo ‘¿por qué no vienes que quiero conversar contigo?’. Le dije ‘no porque yo estoy en un viaje familiar, estoy con mis hijos, estoy con mis amigas’. Me dijo ‘vengan todos, almuercen acá antes de que se vayan y así conversamos’. Y así fue, hemos estado de 11 de la mañana a las 3 de la tarde en un almuerzo”, comentó Tilsa.

La modelo lamentó que se haya mentido sobre este viaje y aseguró que si hubiera cometido un error, “apechugaría": ”No fue como se planteó que yo me fui con él de viaje, con mi familia y mis hijos. Eso es otra mentira más. Me molesta, me duele que generen titulares con mentiras, porque yo soy una persona que apechugo, si yo cometo un error yo voy para adelante y voy con todo, pero no mentir así”.

Tilsa Lozano en ESDS