Tilsa Lozano hace fuerte advertencia a Angie Jibaja: “mis abogados se encargarán de ella"

Tilsa Lozano ratificó la demanda que le ha interpuesto a Angie Jibaja y las garantías que ha solicitado para su vida.

“El proceso está vigente. Mis abogados se encargarán del tema; ellos sabrán en función de qué ha sido la demanda. Yo no soy abogada y no sé qué procede. Si no hablo del tema, es porque mis abogados lo están llevando de manera legal, y hay que darle el debido respeto”, sostuvo la conductora de “En Exclusiva”.

Denuncia

Días atrás, Tilsa Lozano interpuso una denuncia contra su examiga Angie Jibaja por el delito de difamación. Además, pidió garantías para su vida.

"Desde hace un tiempo, la denunciada Angie Jibaja viene hostigándome, acosándome, difamándome y amenazándome con hechos que no solo alteran la tranquilidad de mi persona, sino también el desenvolvimiento, la paz y tranquilidad de mi familia, de mis hijos y de todas las personas que trabajan conmigo”, dijo la exvengadora.

Como respuesta, Angie Jibaja aseguró que no podía creer que Tilsa Lozano tomara esta decisión: “No lo puedo creer, que me ha llegado una carta, una notificación de conciliación de parte de Tilín, Tilín, pero no entiendo por qué, ¿me quiere ver presa?”.

Asimismo, luego que le llegó la notificación, Angie Jibaja aseguró que "no era para tanto" en relación a la denuncia por los constantes insultos que lanza contra Tilsa Lozano: “Yo estoy trabajando, también tengo mi abogado y todo está bajo control. Todo por tener buen humor, por decir Tilín Tilín, no es para tanto, fíjense de verdad hay casos mucho más interesantes y mucho más potentes”.

