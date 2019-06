Tilsa Lozano habla de Miguel Hidalgo: "He tenido muy mala suerte en el amor"│ENTREVISTA

Sin pelos en la lengua. Así es Tilsa Lozano, dentro y fuera de las pantallas. La modelo, quien actualmente se encuentra separada del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, en esta entrevista abre su corazón y nos cuenta pasajes de su adolescencia y, entre otras cosas, confiesa que aún le es difícil concebir la idea de haberse convertido en madre soltera.

Empezaste a trabajar desde muy chica... Sí, a los catorce años. Desde vendiendo artesanías en ferias hasta limpiando. Me acuerdo que para pagarme mis estudios trabajé en un bar. Ahí cortaba limones y abría cervezas. En ese tiempo, toda la mano la tenía con ampollas y al día siguiente tenía que volver a cortar limones. Las heridas me ardían horrible y yo lloraba. Pero creo que estas experiencias me hicieron una mujer independiente y enseñaron a no aguantar cosas por interés.

¿Cómo eres fuera de las cámaras? Soy igual. Yo no finjo en la pantalla. No me vendo en la televisión como una mujer perfecta ni con una familia perfecta. Digo lo que pienso. Lo que ven es lo que soy.

Siempre dices lo que piensas, aunque a veces eso te pueda meter en problemas... Cuando yo hablo de chismes o cosas puntuales en televisión, es porque es mi trabajo. No lo tomo personal ni es porque le tengo rencor a alguien.

Dijiste que no eres la misma de hace unos años atrás. ¿En qué has cambiado? Ahora tengo un poco más de filtro, me he vuelto más fuerte y hasta soy menos impulsiva que antes. Creo que he adquirido un poquito más de madurez y control emocional.

Hasta el momento, ¿cuál ha sido el momento más difícil de superar? Todo lo que sea involucrado a mi familia. Creo que algo que me costó mucho fue la separación de mis papás y venir a vivir a un país en el cual yo no me había criado. Llegué a los catorce años a Perú; fue difícil ponerme a trabajar para pagarme los estudios, saber que tenía que apoyar a mi familia. Pero definitivamente algo que me marcó es la separación del padre de mis hijos.

¿Cuán difícil fue para ti convertirte en madre soltera? Muy difícil. No creo que aún haya superado al cien por ciento eso. Pero no por él, porque con él ya no hay un amor de pareja; sino por el hecho de que querías formar tu familia. Por más que yo tenga una muy buena relación con el papá de mis hijos y que este sea un padre presente, igual estoy sola en mi casa.

¿Podría haber una segunda oportunidad? No. Para mí el respeto es fundamental en una relación y las imágenes que yo vi son una falta de respeto. Además, yo ya no estoy enamorada de él. No por querer tener a mi familia junta voy a sacrificar el hecho de estar con una persona de la cual no estoy enamorada.

En la actualidad, ¿le cierras las puertas al amor? Para nada. Me encantaría enamorarme. Creo que he tenido muy mala suerte en el amor. Siento que en algún momento me merezco que llegue un hombre que me ame de la misma forma que yo sé amar.