Aunque prefirió no mencionarlo durante su entrevista con ‘Choca’ Mandros, Tilsa Lozano aseguró que no se arrepiente haber contado en ‘El valor de la verdad’ sobre su exrelación sentimental con Juan Manuel Vargas, a pesar que este nunca confirmó ni negó este amorío.

“Yo elegí el momento para contar un capítulo de mi vida, no me arrepiento de haberlo hablado, le deseo lo mejor, él tiene su vida y yo tengo la mía”, expresó en ‘Estás en todas’.

Asimismo, Tilsa Lozano tampoco se quedó callada sobre los supuestos mensajes subliminales que se enviaría con Blanca Rodríguez por el ‘Loco’ Vargas.

“Si revisas, hace varios años que no sale que yo dije ‘algo’. Yo me puedo hacer responsable por las cosas que yo diga. Lo que haga, escriba, o responda (Blanca Rodríguez) en sus redes, no tiene nada que ver conmigo. Tampoco me lo tomo personal, yo creo que ese tema está cerrado para todo el mundo. Felicidad para todos”, comentó.

Recordemos que en mayo pasado, Tilsa Lozano sostuvo que si el ‘Loco’ Vargas se sentaba en ‘EVDLV’, ella estaría encendiendo el cañón. "Cuando yo tuve conversaciones (con la producción de EVDLV) me pidieron hablar de él y yo no tengo nada de qué hablar de él. Pero en todo caso que quede claro que yo no estoy encendiendo el cañón. Este celular es de este año, es lo único que voy a decir”.