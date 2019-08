Tilsa Lozano, a su estilo, opinó sobre la situación económica por la que atraviesa Juan Manuel “Loco” Vargas, cuya residencia en Rinconada del Lago está a punto de ser rematada por una deuda con un banco local.

“Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”, dijo la jurado de “Reinas del show”, que hoy estará en la gran final.

Lozano tampoco evitó referirse a las revelaciones sobre la infidelidad entre las parejas mediáticas del espectáculo y deporte. “No me asusta la infidelidad, me asusta que tantas personas la perdonen y no tengan el amor propio o la autoestima alta como para valorarse y saber que merecen algo mejor. El amor no duele, duele que te falle la persona incorrecta, quien tú creías que era la correcta”, agregó la exmodelo y hoy conductora de televisión.

Remate

Juan Manuel Vargas no la pasa nada bien, ni en el fútbol y menos en cuestiones económicas. El Poder Judicial ordenó que su casa sea rematada por no cancelar su deuda con una entidad bancaria, según dio a conocer “Magaly TV la firme”.

Luego de que se informara que tiene una deuda de más de 2 millones de soles -según la SBS-, el exjugador de Universitario perdería su propiedad ubicada en Rinconada del Lago, en La Molina.

El Poder Judicial ordenó que dicho inmueble se ingrese al sistema de Remate Electrónico Judicial con un precio base de 528 mil dólares en una primera convocatoria.